domenica, 1 Febbraio 2026
ACCADDE OGGI: 1 febbraio 2017, perde la vita Ciccio Famoso

Nove anni fa la scomparsa dello storico capo ultras rossazzurro

1 febbraio 2017. Francesco Famoso detto Ciccio Falange, fondatore del movimento ultras Falange D’Assalto e capo ultras del tifo rossazzurro, non ce la fa. Perde la lunga e coraggiosa battaglia con la malattia che da tempo lo affliggeva. Da allora sono trascorsi nove anni ma si conferma sempre vivo il ricordo della tifoseria etnea. Giunsero gli omaggi da ogni parte dell’Italia calcistica ultras, ma non solo. Lo storico ultrà rossazzurro è stato anche omaggiato da tifoserie estere quali Borussia Dortmund (si registrano rapporti d’amicizia con il gruppo dei ‘Desperados’, in più occasioni presente al “Massimino”) e Bayern Monaco. I sostenitori catanesi e vari ex calciatori del Catania lo ricordano ancora oggi per i suoi ideali e la sua passione all’indirizzo dei colori rossazzurri.

VIDEO: tifo rossazzurro in memoria di Ciccio Famoso

