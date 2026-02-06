venerdì, 6 Febbraio 2026
ACCADDE OGGI: 6 febbraio 1949, il Catania inaugura il girone di ritorno con una vittoria nell’anno del salto in B

6 febbraio 1949. Il Catania allenato dall’ungherese József Bánás vince la prima gara del girone di ritorno nel campionato di Serie C. Successo di misura sul campo del Monticchio Potenza, firmato al 64′ da Arnaldo Cadei, autore di una ventina di gol in maglia rossazzurra tra il 1947 ed il ’49. Vittoria ottenuta dopo il pareggio nel derby di Trapani, contribuendo allo sviluppo di una striscia di ben 14 risultati utili consecutivi interrotta solo a maggio contro lo Stabia in trasferta. Il campionato si concluse con lo spareggio promozione perso a Milano con l’Avellino ma, in virtù di un illecito sportivo, gli irpini vennero declassati all’ultimo posto in classifica regalando la B al Catania del presidente Giuseppe Barreca dopo nove anni di assenza dai cadetti.

