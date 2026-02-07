ACCADDE OGGI: 7 febbraio 2017, vince il Catania onorando Ciccio Famoso

7 febbraio 2017, campionato di Lega Pro. Catania batte Matera 2-0 allo stadio “Angelo Massimino”, onorando la memoria dello storico ultras etneo Ciccio Famoso, tragicamente scomparso pochi giorni prima. I rossazzurri di Pino Rigoli riescono ad avere la meglio su un avversario molto insidioso, guidato da uno dei tecnici più esperti della categoria, Gaetano Auteri. Catania tonico e vittorioso meritatamente contro i lucani. Il 3-4-1-2 di Rigoli con Mazzarani trequartista alle spalle di Tavares e Pozzebon dà i suoi frutti.

Al 25′ è proprio il neo acquisto Pozzebon a trovare la via del gol, dopo che gli ospiti avevano sfiorato il vantaggio: cross di Di Grazia, palla in area per Pozzebon che di testa, tutto solo, batte Tozzo. Il Matera reagisce ma non con la necessaria convinzione. Così, nella ripresa, gli etnei trovano il varco giusto per archiviare definitivamente il match siglando il raddoppio. Calcio d’angolo dalla sinistra di Di Grazia, sfortunata deviazione di Armellino che batte il proprio portiere. Al 72′ palo materano con Mattera e sinistro velenoso dal limite di Salandria, ma il risultato non cambierà fino al triplice fischio.

VIDEO: gli highlights della partita

