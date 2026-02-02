ACCADDE OGGI – Baiocco, il ricordo del 2 febbraio 2007 e di Famoso: “Ciccio, devo dirti grazie. Raciti, quella sera incisa nella storia di Catania e del Catania”

Riprendiamo le parole risalenti a qualche anno fa dell’ex capitano del Catania Davide Baiocco, sui social, ricordando il derby Catania-Palermo del 2 febbraio 2007 in cui perse la vita l’ispettore Filippo Raciti nel 2007, ma anche la memoria del tifoso Ciccio Famoso, tragicamente scomparso l’1 febbraio di dieci anni dopo.

A proposito della scomparsa di Raciti, caduto nell’esercizio del proprio dovere, Baiocco ha sottolineato come quella sera “resterà per sempre incisa nella storia di Catania e del Catania”. In merito alla perdita di Famoso, invece, ha parlato di “ricorrenza importante per tutti i tifosi del Catania”. Aggiungendo: “Lo è anche per me, che ho avuto il piacere di conoscere Ciccio. Sei stato quella persona che mi ha fatto capire veramente cosa vuol dire, per il vero tifoso del Catania, amare la maglia. Mi hai fatto capire cosa vuol dire veramente essere un vero ultrà ed un vero sostenitore di questi colori. A te devo un grazie e ti ricorderò sempre con grande affetto, perché mi hai trasmesso tanto di quella catanesità che è stata sempre parte di te. Grande onore a te Ciccio, nel ricordo sempre vivo di quello che mi hai trasmesso”.

