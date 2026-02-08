BIANCHETTI: “Polisportiva Catania 1980 nata per la necessità di trasferire al Catania i migliori talenti”

Il quotidiano La Sicilia intervista l’ex allenatore del Calcio Catania Salvo Bianchetti, focalizzando l’attenzione sulla Polisportiva Catania 1980, società che mercoledì celebrerà al Palazzo della Cultura i suoi primi 45 anni di vita.
“La Polisportiva Catania 1980 – racconta Bianchetti – è nata nel 1980 da una mia idea e del compianto Salvo Lo Certo, per la necessità di avere un piccolo vivaio in modo da trasferire al Calcio Catania del presidente Angelo Massimino i migliori talenti. Una scalata cominciata con i piccoli? È storia che nel 1982 siamo stati campioni provinciali con i Pulcini. Si giocava ad 11, e tutta la squadra di cui facevano parte Breve, Galletta, Frazzetto, D’Agostino e Pino passò poi al Catania dove hanno esordito con la prima squadra. E recentemente alcuni nostri giocatori si sono fatti valere come Mario Noce che è al Livorno; Allatta, Calà, Costanzo, D’arrigo, Patanè, Rizzotti, Viglianesi, Saitta e Torrisi al Catania Fc; D’urso al Siracusa; Castagna e Lupo al Lugano e Nicotra al Postojna”.
“Sono cresciuti con noi anche molti allenatori: Massimo D’Urso è il secondo a Monopoli dopo essere passato da Lazio e Catania Fc; Paolo Riela è nello staff di Italiano a Bologna; Carlo Breve è il selezionatore delle rappresentative regionali giovanili e Giovanni Giuffrida è il braccio destro di Orazio Russo al Catania”.
“Iil nostro compito riveste una profonda valenza sia sportiva che educativa e promuove il valore autentico dello sport. Abbiamo fatto progetti con la Figc di inclusione per ragazzi provenienti dall’Africa e abbiamo portato i nostri ragazzi in giro per l’Italia e recentemente siamo stati in Lituania e abbiamo fatto un Campus in Cina”.
