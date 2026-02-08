BIANCHETTI: “Polisportiva Catania 1980 nata per la necessità di trasferire al Catania i migliori talenti”

Il quotidiano La Sicilia intervista l’ex allenatore del Calcio Catania Salvo Bianchetti, focalizzando l’attenzione sulla Polisportiva Catania 1980, società che mercoledì cele­brerà al Palazzo della Cul­tura i suoi primi 45 anni di vita.

“La Poli­spor­tiva Cata­nia 1980 – rac­conta Bian­chetti – è nata nel 1980 da una mia idea e del com­pianto Salvo Lo Certo, per la neces­sità di avere un pic­colo vivaio in modo da tra­sfe­rire al Cal­cio Cata­nia del pre­si­dente Angelo Mas­si­mino i migliori talenti. Una scalata cominciata con i piccoli? È sto­ria che nel 1982 siamo stati cam­pioni pro­vin­ciali con i Pul­cini. Si gio­cava ad 11, e tutta la squa­dra di cui face­vano parte Breve, Gal­letta, Fraz­zetto, D’Ago­stino e Pino passò poi al Cata­nia dove hanno esor­dito con la prima squa­dra. E recen­te­mente alcuni nostri gio­ca­tori si sono fatti valere come Mario Noce che è al Livorno; Allatta, Calà, Costanzo, D’arrigo, Patanè, Riz­zotti, Viglia­nesi, Saitta e Tor­risi al Cata­nia Fc; D’urso al Sira­cusa; Casta­gna e Lupo al Lugano e Nico­tra al Posto­jna”.

“Sono cre­sciuti con noi anche molti alle­na­tori: Mas­simo D’Urso è il secondo a Mono­poli dopo essere pas­sato da Lazio e Cata­nia Fc; Paolo Riela è nello staff di Ita­liano a Bolo­gna; Carlo Breve è il sele­zio­na­tore delle rap­pre­sen­ta­tive regio­nali gio­va­nili e Gio­vanni Giuf­frida è il brac­cio destro di Ora­zio Russo al Cata­nia”.

“Iil nostro com­pito rive­ste una pro­fonda valenza sia spor­tiva che edu­ca­tiva e pro­muove il valore auten­tico dello sport. Abbiamo fatto pro­getti con la Figc di inclu­sione per ragazzi pro­ve­nienti dall’Africa e abbiamo por­tato i nostri ragazzi in giro per l’Ita­lia e recen­te­mente siamo stati in Litua­nia e abbiamo fatto un Cam­pus in Cina”.

