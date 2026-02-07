BREVE: “Quando il Catania perde i riferimenti non riesce a marcare di reparto”

Alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo la brutta sconfitta riportata a Potenza contro il Sorrento:

“Il Catania è partito forte a Potenza, fino al gol di Forte ha dato un impatto furioso alla gara così come probabilmente voleva Toscano, che ha messo Lunetta da tuttofascia a sinistra. Sono stati cambiati gli esterni di centrocampo e chissà che magari Toscano non stia ripensando a questa mossa, magari col senno di poi Donnaruma in quella posizione avrebbe assicurato una lettura diversa soprattutto in fase difensiva. Dopo un’ottima partenza il Catania ci ha abituato a sapere gestire le partite non appena passato in vantaggio, con grande parsimonia e cinismo, concedendo poco agli avversari. Non in questo caso. Nel gol del pareggio esce in maniera spropositata Raimo, perde l’attimo, bravi i giocatori del Sorrento con la catena di sinistra a catapultarsi in avanti, mettono in mezzo Cargnelutti, servono con una bella palla di Esposito Colombini che aveva ribaltato l’azione. Lì tutta la difesa etnea scala in zona palla lasciando inspiegabilmente libero Sabbatani”.

“Quando il Catania perde i riferimenti non riesce a marcare di reparto, non occupa bene gli spazi in zona difensiva. Questo è un lavoro che lo staff di Toscano deve andare ad analizzare molto attentamente. Anche sul secondo gol la difesa è stata molto statica, sia Miceli che Cargnelutti non hanno letto il taglio di Cuccurullo che ha messo la palla forte in mezzo facendosi beffare perchè, da reparto, non sono riusciti a muoversi con efficacia perdendo i riferimenti. Nella ripresa l’ingresso di Di Noia non ha prodotto quello che Toscano sperava, si è giocato poco con i centrocampisti. Il cambio di sistema di gioco con Caturano e Forte in avanti, D’Ausilio e Bruzzaniti sulle fasce ha prodotto qualche cross in più ed una maggiore pericolosità senza creare però chiare occasioni da gol. Il 3-1 del Sorrento ha troncato la partita, in questo caso i centrocampisti non sono rientrati, transizione molte debole da parte loro, rimanendo soli Ierardi e Celli. Il Catania è tornato a casa con una prestazione sottotono“.

