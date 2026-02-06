BRUZZANITI: il Catania aspetta i suoi primi gol in rossazzurro

Un’operazione da 500mila euro, bonus inclusi, quella che il Catania ha chiuso a gennaio con il Pineto per il trasferimento in Sicilia di Giovanni Bruzzaniti. Da più parti gli addetti ai lavori hanno sottolineato la portata dell’investimento, andando a ricercare la società rossazzurra il profilo ritenuto migliore per la sostituzione dell’infortunato Emmanuele Cicerelli. Numeri alla mano, il Catania si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore di 25 anni che, nell’ultimo anno e mezzo, nel girone B di Serie C ha realizzato 24 gol conditi da 14 assist contribuendo a fare le fortune del Pineto.

Forte della volontà del giocatore, il Catania ha spinto affinchè la trattativa decollasse nel minor tempo possibile, come poi effettivamente è stato. Non a caso il Catania gli ha fatto firmare un contratto con scadenza al 30 giugno 2029. Segno di quanto punti con decisione su Bruzzaniti, il quale si è presentato subito al popolo rossazzurro con una pregevolissima doppietta di assist all’esordio contro la Cavese. Contribuendo a risolvere una gara complicata al “Massimino”.

Poi, altre tre apparizioni con la maglia del Catania senza trovare moltissimo spazio nello scacchiere tattico di Toscano. Vedremo se, da martedì sera, l’attaccante giocherà con più regolarità. L’allenatore riflette sul possibile inserimento dal 1′ di Bruzzaniti in occasione di Catania-Cerignola. Gli serve ancora del tempo per acquisire i nuovi meccanismi di gioco richiesti, ma il calciatore classe 2000 possiede tutte le carte in regola per imporsi anche alle pendici dell’Etna. Siamo giunti nella fase clou della stagione, il Catania ha bisogno anche di un Bruzzaniti al top della condizione e dei suoi primi gol in casacca rossazzurra.

