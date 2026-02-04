mercoledì, 4 Febbraio 2026
HomeCalcio SicilianoCALCIO SICILIANO - Antonini (Pres. Trapani): "Premio promozione in caso di Serie...
Calcio SicilianoLega Pro

CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Premio promozione in caso di Serie B”

Redazione
By Redazione
0
293

Rischio estromissione dal campionato? Il presidente del Trapani Valerio Antonini non la pensa così, anzi rilancia sui social parlando di obiettivo playoff da raggiungere per provare a giocarsi la squadra di Aronica la promozione in cadetteria. Queste le sue parole: “Il nostro mister Aronica ha ricevuto oggi un assegno, che conserverà gelosamente, di 500mila euro come premio promozione in Serie B. L’ho consegnato davanti a tutti i giocatori. Abbiamo inoltre predisposto il pagamento degli stipendi di gennaio, nonostante potessi attendere fino a metà aprile per questa operazione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PASTORE: “C’è soddisfazione per il mercato, zero rimpianti. Bravi a prendere Bruzzaniti. Col Sorrento inciampo di percorso”
Articolo successivo
CARAVELLO (ag. Fifa): “E’ stato un mercato frizzante anche da parte del Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency