CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Premio promozione in caso di Serie B”

Rischio estromissione dal campionato? Il presidente del Trapani Valerio Antonini non la pensa così, anzi rilancia sui social parlando di obiettivo playoff da raggiungere per provare a giocarsi la squadra di Aronica la promozione in cadetteria. Queste le sue parole: “Il nostro mister Aronica ha ricevuto oggi un assegno, che conserverà gelosamente, di 500mila euro come premio promozione in Serie B. L’ho consegnato davanti a tutti i giocatori. Abbiamo inoltre predisposto il pagamento degli stipendi di gennaio, nonostante potessi attendere fino a metà aprile per questa operazione”.
