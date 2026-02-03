CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate domenica, lunedì e martedì nel girone C

Vediamo quali movimenti di mercato sono stati formalizzati domenica 1, lunedì 2 e martedì 3 febbraio per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Il Latina preleva a titolo definitivo dal Foggia l’attaccante classe 1998 Youssouph Cheikh Sylla, contratto fino al 30 giugno 2027. La Cavese presta il difensore Ignazio Natale (2006) alla Palmese ed il centrocampista Mario Barone (2006) al Termoli, tessera il centrocampista Raffaele Maria Di Costanzo (2007), cresciuto nel settore giovanile del Bologna e nella prima parte di questa stagione con l’Avellino in Primavera 2, acquisisce dal Bra l’attaccante classe 2001 Elios Minaj (titolo definitivo) e dal Trapani, in prestito, il portiere Alex Sposito (2001).

A proposito dei granata, passano al Trapani l’attaccante classe ’99 Riccardo Forte, in prestito dal Campobasso, il difensore Francesco Cozzoli (2004), in prestito dall’Ascoli, il terzino Gabriele Morelli (1996), in prestito dal Foggia, il centrocampista Till Winkelmann (2005), anche lui in prestito dal Foggia, il trequartista Borna Knezovic (2005), in prestito dal Sassuolo dopo l’esperienza alla Salernitana, e l’esterno offensivo Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon (2006), in prestito dal Catania. Il Trapani perde Diego Marcolini, centrocampista classe 2005, firmando fino al 30 giugno 2029 con il Padova.

Volto nuovo in difesa per il Cosenza: Nicola Pintus, il difensore (2005) arriva in prestito dal Cagliari. Il Cosenza, inoltre, presta l’attaccante classe 2004 Jahce Novello al Legnago ed il centrocampista offensivo Gianmarco Begheldo (2003) alla Triestina. Sempre il Cosenza definisce con la Triestina il trasferimento in Calabria del difensore Andrea Moretti (2002), con il Benevento l’arrivo in rossoblu dell’attaccante Mario Perlingieri (2005), con il Trapani l’approdo alla corte di mister Buscè del centrocampista Riccardo Palmieri (1995).

Il centrocampista Giulio Patrignani (2006) giunge in prestito al Casarano dalla Cremonese. Casarano che, inoltre, acquista dal Potenza il difensore classe 1995 Matteo Bachini. Il difensore classe 1997 Enrico Silletti sottoscrive un contratto con il Padova fino al 30 giugno 2029, concluderà la stagione regolare con il Team Altamura, club che a sua volta trasferisce al Genoa il centrocampista Chec Bebel Doumbia (2007). Il Crotone cede al Cittadella il centrocampista Riccardo Stronati (1997). Al suo posto arriva Marco Meli (2000) dalla Juve Stabia, a titolo temporaneo. Si trasferiscono a Crotone, a titolo definitivo, anche l’attaccante Diego Russo (2005) dal Sorrento, il portiere Francesco Lattisi (2006) dal Napoli e l’attaccante Antonino Musso (1999), in prestito dalla Torres.

Lascia la Salernitana a titolo provvisorio il centrocampista napoletano classe 1992 Ivan Varone, direzione Gubbio, ed il centrocampista Antonio Pio Iervolino (2003) all’Audace Cerignola. Dopo avere risolto il contratto con il Benevento, il centrocampista Gennaro Acampora (1994) ratifica l’accordo per il trasferimento al Pescara. Il Potenza si assicura le prestazioni sportive dell’esterno d’attacco Marco Delle Monache (2005), in prestito dal Lecce, e del terzino Niko Kirwan (1995), a titolo definitivo dal Trapani rendendo nota la risoluzione consensuale e anticipata del prestito dell’attaccante Gennaro Anatriello (2004), di proprietà del Bologna, che succcessivamente lo presta al Lumezzane.

Nuovi innesti per il Sorrento in difesa: il centrale classe 2005 Saer Diop, in prestito dalla Union Brescia, e Denis Portanova (2001) dalla Virtus Entella. Il Foggia cede l’intera proprietà dell’esterno sinistro classe 1997 Gian Mario Felicioli alla Pro Patria ed in prestito all’Heraclea il centrocampista Gerardo Agnelli (2006). Inoltre i satanelli ingaggiano il difensore classe 2002 Christian Dimarco dalla Pro Patria (titolo temporaneo con obbligo di riscatto), a titolo definitivo dal Pescara il difensore Riccardo Brosco (1991) e, dalla Salernitana, l’attaccante classe 1999 Michael Liguori. Il difensore Edoardo Olivieri (2005) risolve il prestito con il Modena lasciando Foggia, direzione Campobasso. La Salernitana definisce l’ingaggio, in prestito, dallo Spezia del trequartista classe 1999 Mirko Antonucci.

Il Siracusa si assicura dal Como, a titolo temporaneo, il trequartista classe 2006 Jacopo Simonetta, preleva dalla Vibonese Andrea Marafini, difensore classe 2000, e dal Sorrento Pasquale Riccardi (2003), centrocampista. Gli aretusei, poi, risolvono il prestito con il Pisa del centrale difensivo Motiejus Sapola (2006) e reintegrano in rosa con effetto immediato il centrocampista Giulio Frisenna (2002). Innesti per il Giugliano: preso a titolo definitivo dal Perugia il centrocampista Jérémie Broh (1997), il mediano Mattia Bozza (2006) dalla Cremonese, a titolo temporaneo dal PS Barito Putera l’attaccante brasiliano classe 2005 Murilo Otavio Mendes. Ancora il Giugliano cede in prestito all’Ischia l’attaccante Gennaro Esposito (2007).

La Casertana si assicura dalla Sampdoria le prestazioni sportive del centrocampista classe 2001 Stefano Girelli, a titolo temporaneo, e del difensore classe 2004 Angelo Viscardi dal Benevento (anche lui in prestito). Doppio movimento in entrata per il Benevento: il difensore Raffaele Celia (1999), a titolo definitivo dal Cesena fino al 30 giugno 2027 con eventuale rinnovo annuale ed il centrocampista Christian Kouan (1999), a titolo definitivo dal Cosenza legandosi contrattualmente fino al 30 giugno 2028. Rinforzo per la Primavera del Catania: l’attaccante Domenico Pio Donato (2008) dall’Avellino, contratto biennale. Va in prestito all’Audace Cerignola, dopo l’esperienza al Pontedera, l’attaccante di proprietà della Fiorentina Jacopo Tarantino (2005).

Il Monopoli accoglie il terzino Edoardo Antoni (1999), a titolo defiinitivo dal Livorno, saluta l’esterno Antonio Imputato (2004), passato a titolo definitivo al Modena, e l’attaccante Mattia Tirelli (2002), ceduto alla Virtus Entella. L’AZ Picerno comunica di aver ceduto a titolo definitivo oneroso l’attaccante Andrea Santarcangelo (2003) al Casarano e di avere acquistato dalla Pro Vercelli Giuseppe Coppola, attaccante classe 2005, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2027. Cessioni in prestito per il Latina: va alla Vibonese il centrocampista Diego Catasus (2005) e l’attaccante Luca Gagliano (2000) al Desenzano. Atalanta U23: l’attaccante classe 2006 Siren Diao rientra dal prestito al Cesena e passa, a titolo temporaneo, al Mirandes.

(articolo in aggiornamento)

