CARAVELLO (ag. Fifa): “E’ stato un mercato frizzante anche da parte del Catania”

L’agente di calciatori Danilo Caravello è intervenuto nel corso di ‘A Tutta C’, trasmissione in onda su TMW Radio e iL61, commentando le strategie di mercato dei club di Serie C:

“Penso che quando le cose vanno bene, come per Benevento e Vicenza, chi tocca meno spesso fa anche meno danni. In gennaio si può cambiare tanto, ma non è detto che si cambi in meglio. Detto questo, ho visto un mercato frizzante da parte di Benevento, Catania, Salernitana, Vicenza – che ha fatto i correttivi giusti – e anche Arezzo. Non c’è società che stia lasciando intentato qualcosa per provare il salto di categoria”.

“Negli ultimi giorni, nel Girone C ho notato movimenti importanti della Casertana e del Cosenza per rinforzare la rosa. Mi aspettavo forse qualcosina in più dal Brescia, ma capisco il ragionamento di molti presidenti: nel Girone C ci sono tre corazzate che si sono staccate; nel Girone A il Vicenza ha fatto il vuoto; nel Girone B l’Arezzo ha quasi chiuso i conti. Il gruppo C vede Benevento e Catania vicinissimi, separati da tre punti. Lì puoi perdere punti con chiunque: il Catania ha perso col Sorrento, il Benevento ha fatto una rimonta storica sotto di due gol a fine primo tempo… È un girone in cui devi stare sempre con gli occhi aperti, difficilissimo”.

