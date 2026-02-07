CARGNELUTTI: esordio da dimenticare, martedì occasione per il riscatto

Martedì sera, quando il Catania sfiderà l’Audace Cerignola al “Massimino”, tenendo conto dell’assenza per squalifica di Mirko Miceli dovrebbe toccare a Riccardo Cargnelutti prendere il suo posto al centro della difesa. Nel precedente confronto da incubo con il Sorrento, mister Toscano lo ha impiegato nel ruolo di braccetto destro. Posizione che l’ex Crotone può occupare, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Il difensore è andato in difficoltà di fronte al dinamismo e all’imprevedibilità degli attaccanti rossoneri, soffrendo anche per via di una fase di fltro non impeccabile del centrocampo etneo e di un supporto non all’altezza dei compagni di reparto.

Non è stato sicuramente un esordio da incorniciare per Cargnelutti con la maglia del Catania. Spesso impiegato a Crotone da centrale in una linea difensiva a quattro con meccanismi di gioco diversi da quelli richiesti da Toscano, il calciatore classe 1999 deve calarsi nella nuova realtà. L’auspicio è che lo faccia in tempi brevissimi. Approdato in Sicilia con credenziali importanti, martedì avrà la possibilità di riscattare la prestazione poco esaltante del “Viviani” dimostrando appieno il proprio valore dopo essere stato nell’ultimo anno e mezzo una pedina difficilmente sostituibile nello scacchiere tattico crotonese.

