CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: dove seguire la partita in tv e streaming

Martedì 10 Febbraio il Catania affronterà l’Audace Cerignola in occasione della ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 20:30 presso lo stadio “Angelo Massimino”. In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro dell’incontro. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Catania-Audace Cerignola su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero). Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale mercoledì 11 Febbraio alle 22:15.

