martedì, 10 Febbraio 2026
HomeCatania NewsCATANIA-AUDACE CERIGNOLA: ecco le formazioni ufficiali
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: ecco le formazioni ufficiali

Redazione
By Redazione
0
373
foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Catania e Audace Cerignola, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la 26/a giornata del girone C di Serie C. Mister Toscano punta ancora sulla coppia Corbari-Quaini in mediana proponendo Jimenez e D’Ausilio sulla trequarti a supporto di Forte. Casasola, rientrato dalla squalifica, torna titolare sulla destra. In difesa si rivede Pieraccini, spazio anche ad Allegretto. Cargnelutti in panchina. Tra le fila del Cerignola, il vice Scotto (Maiuri squalificato) opta per l’utilizzo di Gambale e D’Orazio in avanti.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli (VC); Casasola, Corbari, Quaini (C), Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Cargnelutti, Ierardi, Doni, Ponsi, Di Noia, Raimo, Bruzzaniti, Lunetta, Caturano, Rolfini.
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Gasbarro, Ligi (C); Parlato, Vitale, Cretella, Paolucci,Russo (VC); Gambale, D’Orazio.
A disp. di Scotto: Russo, Fares, Bassino, Cocorocchio, Martinelli, Labranca, Spaltro, Moreso, Di Tommaso, Iervolino, Ruggiero, Ballabile, Tarantino, Nanula.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti
Articolo successivo
LIVE (s.t.): Catania 0-0 Audace Cerignola, tabellino e statistiche partita
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency