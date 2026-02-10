CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: ecco le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Catania e Audace Cerignola, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la 26/a giornata del girone C di Serie C. Mister Toscano punta ancora sulla coppia Corbari-Quaini in mediana proponendo Jimenez e D’Ausilio sulla trequarti a supporto di Forte. Casasola, rientrato dalla squalifica, torna titolare sulla destra. In difesa si rivede Pieraccini, spazio anche ad Allegretto. Cargnelutti in panchina. Tra le fila del Cerignola, il vice Scotto (Maiuri squalificato) opta per l’utilizzo di Gambale e D’Orazio in avanti.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli (VC); Casasola, Corbari, Quaini (C), Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Cargnelutti, Ierardi, Doni, Ponsi, Di Noia, Raimo, Bruzzaniti, Lunetta, Caturano, Rolfini.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Gasbarro, Ligi (C); Parlato, Vitale, Cretella, Paolucci,Russo (VC); Gambale, D’Orazio.

A disp. di Scotto: Russo, Fares, Bassino, Cocorocchio, Martinelli, Labranca, Spaltro, Moreso, Di Tommaso, Iervolino, Ruggiero, Ballabile, Tarantino, Nanula.

