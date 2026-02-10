mercoledì, 11 Febbraio 2026
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al "Massimino"

Redazione
By Redazione
0
90

Quota 16.335. Questo il report dei titoli d’accesso diffuso dalla società rossazzurra allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Audace Cerignola, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. Biglietti venduti, 4.255: 965 in meno rispetto al precedente confronto casalingo con il Cosenza. Presenti, inoltre, 27 tifosi nel Settore Ospiti dell’impianto sportivo etneo.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

