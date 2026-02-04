CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: info prevendita biglietti

mercoledì, 4 Febbraio 2026
NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Oggi, alle ore 12.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Audace Cerignola, valevole per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” martedì 10 febbraio alle ore 20.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate.
 
Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità. I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità.

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

CATANIA-AUDACE CERIGNOLA 10/02/2026 – Ore 20.30
Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 16
Tribuna B € 30
Tribuna A € 45
Tribuna Elite € 75
Settore Ospiti € 16

Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

