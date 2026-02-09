lunedì, 9 Febbraio 2026
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: previsioni meteo al “Massimino”

foto Catania FC

Catania che scenderà in campo martedì per la disputa del match contro l’Audace Cerignola, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Non sono previste piogge. Nel corso della partita, dovrebbero registrarsi venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 12-13 gradi.

