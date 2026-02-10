martedì, 10 Febbraio 2026
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro l’Audace Cerignola, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Allegretto e Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Noia e Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Bruzzaniti alle spalle di Forte. Rispetto alla precedente gara disputata a Potenza contro il Sorrento, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Ierardi, Allegretto, Di Noia, Casasola (rientrato dalla squalifica), Donnarumma e Bruzzaniti.

