LIVE (s.t.): Catania 0-0 Audace Cerignola, tabellino e statistiche partita

73′ Revisione al Football Video Support, Toscano si gioca la card per un presunto in area
CATANIA FOOTBALL CLUB vs SOCIETA’ SPORTIVA AUDACE CERIGNOLA
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI:
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli (VC); Casasola, Corbari (45′ Di Noia), Quaini (C), Donnarumma; Jimenez (56′ Bruzzaniti), D’Ausilio (45′ Lunetta); Forte (56′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Cargnelutti, Ierardi, Doni, Ponsi, Raimo, Rolfini.
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Gasbarro, Ligi (C); Parlato, Vitale, Cretella, Paolucci (70′ Moreso), Russo (VC); Gambale, D’Orazio.
A disp. di Scotto: Russo, Fares, Bassino, Cocorocchio, Martinelli, Labranca, Spaltro, Di Tommaso, Iervolino, Ruggiero, Ballabile, Tarantino, Nanula.
ARBITRO: Marco Di Loreto (Terni)
PRIMO ASSISTENTE: Elia Tini Brunozzi (Foligno)
SECONDO ASSISTENTE: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia)
QUARTO UFFICIALE: Alfredo Iannello (Messina)
OPERATORE FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)
AMMONITI: Ligi, Corbari, Iliev
ESPULSI:
NOTE: 1′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 5 – 0
CROSS: 22 – 6
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 8 – 3
TIRI IN PORTA: 0 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 5 – 1
TIRI DA FUORI AREA: 2 – 2
TIRI FUORI: 7 – 2
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 3 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 0
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE:
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 0 – 2
RIMESSE DAL FONDO: 5 – 9
RIMESSE LATERALI: 8 – 11
FUORIGIOCO:
FALLI COMMESSI: 6 – 6
POSSESSO PALLA: 52% – 48%
