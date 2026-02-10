CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: valore mercato squadre a confronto

Questa sera, martedì 10 febbraio, Catania e Audace Cerignola scenderanno in campo per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 8.68 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 4.45 milioni di euro dei pugliesi.

Escludendo i calciatori non convocati, Giovanni Bruzzaniti (700mila €), Tiago Casasola (600mila €), Simone Pieraccini (500mila €), Andrea Dini (400mila €) e Michele D’Ausilio (400mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.9 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori dell’Audace Cerignola, anche in questo caso senza tenere conto dei giocatori non inseriti nella lista delle convocazioni, Claudio Parlato (450mila €), Luca Russo (400mila €), Alessandro Russo (300mila €), Lorenzo Paolucci (275mila €) e Diego Gambale (250mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24.5 anni, quarta più bassa del girone C.

