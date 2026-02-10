mercoledì, 11 Febbraio 2026
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro l’Audace Cerignola allo stadio “Angelo Massimino” per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, nè vincitori nè vinti. Risultato finale di 0-0 in un contesto dove il Catania crea 3-4 occasioni nitide per andare a segno ma non le riesce a sfruttare.

Si difende con ordine la formazione ospite che, in un paio di situazioni, va anche vicina al vantaggio. Soprattutto al 68′ quando Dini effettua un super intervento sul tiro a botta sicura di D’Orazio. Nel finale il Catania spinge a pieno organico ma manca la necessaria lucidità. Troppa frenesia con il pallone tra i piedi. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 0-0 Audace Cerignola, gli highlights

