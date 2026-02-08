CATANIA WOMEN: quinta vittoria consecutiva per le ragazze di Reitano

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
Largo successo del Catania Women, impegnato oggi a Nesima con il CUS UniCal Cosenza nella gara valevole per la terza delle undici giornate del girone di ritorno del campionato femminile di Serie C. Triplette per Mari Liis Lillemäe, Kristina Teern e Diana Suvitra, a segno anche Flavia Sgambato autrice di una doppietta (una rete dal dischetto) e Giulia Martinelli. La quinta vittoria consecutiva consente alle ragazze allenate da Silvestro Reitano, in vetta alla classifica, di mantenere il vantaggio di quattro punti sull’Academy Abatese. Dopo la sosta, le rossazzurre torneranno in campo domenica 22 febbraio, a Palermo.
Serie C Femminile Girone D, quattordicesima giornata
Domenica 8 febbraio – Campo Sportivo di Nesima, Catania
Catania-CUS UniCal Cosenza 12-0
Reti: pt 1° Lillemäe, 8° Lillemäe, 14° Teern, 22° Sgambato su rigore, 30° Martinelli, 35° Suvitra, 37° Sgambato, 38° Teern, 43° Lillemäe, 45° Teern; st 34° Suvitra, 36° Suvitra.
Catania: 71 Macera (1°st 1 Orlando); 7 Basilotta (K), 11 Martinelli (16°st 10 Cammarata), 12 Fiorella (VK), 13 Teern (1°st 8 Barbarino), 22 Panarello (1°st 2 Pietrini), 23 Palts, 32 Suvitra, 66 Fuggle, 72 Lillemäe (1°st 91 Romano), 99 Sgambato. A disposizione: 4 Lanteri, 9 Sciuto, 30 Vacchino, 77 Divittorio. Allenatore: Silvestro Reitano.
Cus UniCal Cosenza: 1 Carelli (16°st 2 Mendicino); 2 Le Piane, 3 Perrotta (K) (1°st 15 Monterosso), 4 Cardone, 7 Castagna (21°st 30 Aloe), 8 Vigna (1°st 90 Paura), 10 Colavolpe (VK), 11 Mauro, 14 Facchineri, 20 Tortora, 25 Russo (27°st 26 Nocito). A disposizione: 6 Eusebio, 23 Aceto, 24 Tiesi, 66 Manna. Allenatrice: Paola Luisa Orlando.
Ammonizione: Colavolpe (CUS).
Tempi di recupero: pt 0’; st 0’.
Arbitro: Claudio Castro (Siracusa).
Assistenti: Luca Fiore (Catania) e Danilo Resina (Catania).
