domenica, 8 Febbraio 2026
CATANIA WOMEN: quinta vittoria consecutiva per le ragazze di Reitano

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Largo successo del Catania Women, impegnato oggi a Nesima con il CUS UniCal Cosenza nella gara valevole per la terza delle undici giornate del girone di ritorno del campionato femminile di Serie C. Triplette per Mari Liis Lillemäe, Kristina Teern e Diana Suvitra, a segno anche Flavia Sgambato autrice di una doppietta (una rete dal dischetto) e Giulia Martinelli. La quinta vittoria consecutiva consente alle ragazze allenate da Silvestro Reitano, in vetta alla classifica, di mantenere il vantaggio di quattro punti sull’Academy Abatese. Dopo la sosta, le rossazzurre torneranno in campo domenica 22 febbraio, a Palermo.

Serie C Femminile Girone D, quattordicesima giornata 
Domenica 8 febbraioCampo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-CUS UniCal Cosenza 12-0
Reti: pt 1° Lillemäe, 8° Lillemäe, 14° Teern, 22° Sgambato su rigore, 30° Martinelli, 35° Suvitra, 37° Sgambato, 38° Teern, 43° Lillemäe, 45° Teern; st 34° Suvitra, 36° Suvitra.

Catania: 71 Macera (1°st 1 Orlando); 7 Basilotta (K), 11 Martinelli (16°st 10 Cammarata), 12 Fiorella (VK), 13 Teern (1°st 8 Barbarino), 22 Panarello (1°st 2 Pietrini), 23 Palts, 32 Suvitra, 66 Fuggle, 72 Lillemäe (1°st 91 Romano), 99 Sgambato. A disposizione: 4 Lanteri, 9 Sciuto,  30 Vacchino, 77 Divittorio. Allenatore: Silvestro Reitano.

Cus UniCal Cosenza: 1 Carelli (16°st 2 Mendicino); 2 Le Piane, 3 Perrotta (K) (1°st 15 Monterosso), 4 Cardone, 7 Castagna (21°st 30 Aloe), 8 Vigna (1°st 90 Paura), 10 Colavolpe (VK), 11 Mauro, 14 Facchineri, 20 Tortora, 25 Russo (27°st 26 Nocito). A disposizione: 6 Eusebio, 23 Aceto, 24 Tiesi, 66 Manna. Allenatrice: Paola Luisa Orlando.

Ammonizione: Colavolpe (CUS).
Tempi di recupero: pt 0’; st 0’.
Arbitro: Claudio Castro (Siracusa).
Assistenti: Luca Fiore (Catania) e Danilo Resina (Catania).

