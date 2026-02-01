CATANIA WOMEN: rossazzurre avanti a gonfie vele

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Catania Women conquista la decima vittoria in questo campionato, quarta consecutiva, e si conferma in vetta alla classifica: le rossazzurre allenate da Silvestro Reitano, capaci d’imporsi per due reti a zero sul campo del Villaricca, hanno offerto l’ennesima prova di maturità collettiva. Mari Liis Lillemäe ha siglato nel primo tempo la rete del vantaggio, propiziata da Cristina Lanteri, e nella ripresa ha servito un assist a Kristina Teern, che ha blindato il risultato con un preciso colpo di testa. Domenica 8 febbraio, a Nesima, Catania-CUS UniCal Cosenza.

Serie C Femminile

Girone D, tredicesima giornata

Domenica 1° febbraio

Stadio Comunale “Alberto Vallefuoco” di Mugnano di Napoli (Napoli)

Villaricca-Catania 0-2

Reti: pt 17° Lillemäe; st 32° Teern

Villaricca: 1 Balbi (VK); 4 Russo, 5 Buttino, 7 Esposito (K) (19°st 17 Norgaard), 8 Napolitano, 9 Olivieri, 10 Bottone, 22 Borrelli, 55 Cardone (1°st 57 Natale), 72 Schettino, 88 Conti. A disposizione: 19 Turco, 20 Caramelli, 21 Rosi, 33 Tessitore. Allenatrice: Raffaele Falco.

Catania: 71 Macera; 4 Lanteri (K), 6 Risina (VK) (40°pt 7 Basilotta), 11 Martinelli (35°st 99 Sgambato), 13 Teern (44°st 8 Barbarino), 22 Panarello, 23 Palts, 30 Vacchino (39°st 12 Fiorella), 66 Fuggle, 72 Lillemäe (44°st 32 Suvitra), 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 2 Pietrini, 9 Sciuto, 91 Romano. Allenatore: Silvestro Reitano.

Ammonizioni: Norgaard (V); Basilotta, Panarello, Lillemäe (C).

Tempi di recupero: pt 5’; st 3’.

Arbitra: Chiara Gallo (Salerno).

Assistenti: Lorenzo Palma (Bologna) e Matteo Soverini (Bologna).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***