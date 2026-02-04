CICERELLI: valutazioni su un possibile reinserimento in lista nelle prossime settimane

Lavoro estremamente differenziato e graduale, quello che Emmanuele Cicerelli sta sostenendo in sede. Il peggio è passato, il percorso di recupero del giocatore prosegue senza intoppi dopo avere superato brillantemente la prima parte, quella legata all’intervento chirurgico a cui si era sottoposto a Villa Stuart. Adesso Cicerelli spera, in cuor suo, di ritrovare il campo al più presto. L’auspicio del giocatore è che questo accada già nel mese di marzo o, comunque, in tempo per il decisivo finale di stagione.

Le risposte che l’ex Ternana darà nelle successive tappe di recupero potranno incidere anche sulle scelte societarie legate ad un suo eventuale reinserimento nella lista dei 23 “calciatori professionisti”. Lista che, ad oggi, si presenta piena ed è uno dei motivi per cui il Catania non ha tesserato altri giocatori. Più avanti verranno fatte valutazioni approfondite sulla possibilità che Cicerelli prenda il posto di un altro compagno di squadra attualmente in lista. Il regolamento prevede, infatti, che un giocatore inserito nella lista professionisti possa, nel corso del girone di ritorno, essere sostituito con altro calciatore già tesserato con il Catania anche al di fuori del periodo di campagna trasferimenti. Le prossime settimane saranno utili per assumere una decisione negativa in tal senso.

