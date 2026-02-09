CURVA SUD CATANIA: Ciccio Famoso, coreografia rinviata per lutto

Gli ultras della Curva Sud Catania, nello specifico il gruppo organizzato Falange D’Assalto, fanno sapere che è rinviata la coreografia prevista originariamente nel settore dello stadio “Angelo Massimino” per martedì sera in memoria di Ciccio Famoso, a seguito della tragica scomparsa di un altro tifoso rossazzurro a distanza di pochi giorni.

“Con grande dolore e tristezza dobbiamo comunicare che un nostro fratello, un membro attivo della Falange D’Assalto rossoazzurra, ci ha lasciati improvvisamente! Questo triste evento non solo ci ha colto di sorpresa, ma ci ha ferito profondamente nel corpo e nello spirito”, si legge in una nota. “Ci duole comunicare che la coreografia per l’anniversario di Ciccio Famoso, pianificata per martedì 10 febbraio, in occasione del match Catania-Audace Cerignola che avrebbe coinvolto tutta la Curva Sud, al momento è stata posticipata a data da destinarsi. Non siamo nella condizione fisica e mentale per poter celebrare un evento così importante mentre stiamo piangendo un fratello nostro. Vi chiediamo di capire la nostra posizione e vi invitiamo cortesemente a non portare vessilli e bandiere, rispettando il nostro lutto. Un vuoto incolmabile che renderà le nostre giornate piene di tristezza! La Falange vi ringrazia anticipatamente, seguiranno aggiornamenti in merito alla realizzazione della coreografia per Ciccio”.

