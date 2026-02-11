DALLA SALA STAMPA – Dini: “Ho visto una squadra viva. Sensazioni positive, continuiamo a crederci”

Il portiere del Catania Andrea Dini commenta in questi termini, in sala stampa, lo 0-0 riportato tra le mura amiche contro l’Audace Cerignola:

“Volevamo dare un gioia ai nostri tifosi, soprattutto dopo la battuta d’arresto a Potenza contro il Sorrento. Io ho visto una squadra viva, che ha creato e non è riuscita a concretizzare. E’ mancata la zampata vincente. Il Catania ha cercato di fare tutto il possibile per arrivare al gol. Da dentro ho sensazioni positive, di tranquillità, la percezione di avere capito gli errori commessi a Potenza. Abbiamo lavorato con tantissima lucidità in settimana per affrontare al meglio il Cerignola, ed è un bel Cerignola nell’ultimo periodo. In campo ci siamo noi ma anche gli altri”.

“Quando non riesci a concretizzare tante situazioni è normale che pensi che dovresti avere un pò di accanimento in più e di voglia di portare a casa la partita, inoltre non è un alibi ma finora molti episodi non sono girati dalla nostra parte. Ci sono, comunque, tantissime partite ancora da giocare e gli scontri diretti. Come ci credevamo dopo la sconfitta esterna col Sorrento non vedo perchè non dovremmo continuare a crederci adesso. Durante la stagione abbiamo sempre superato i momenti difficili scalando posizioni per tornare su e pensando solo a noi stessi. Non abbiamo la bacchetta magica ma bisogna uscire dal campo consapevoli di avere dato tutto. Chi parte dall’inizio e chi dopo sono tutti potenziali titolari ovunque. La società ha scelto giocatori di qualità per stare al vertice. Dobbiamo migliorare e continuare a lavorare, sapendo che ogni partita è la nostra guerra e bisogna puntare sempre alla vittoria“.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***