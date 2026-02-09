lunedì, 9 Febbraio 2026
DI TACCHIO: vicino il rientro del capitano rossazzurro

foto Catania FC

Sabato 24 gennaio, alla vigilia di Catania-Cosenza, Francesco Di Tacchio è stato costretto a dare forfait per avere subìto l’infrazione della quarta costola sinistra. La società rossazzurra, attraverso un comunicato ufficiale, ha aggiunto che si riteneva necessario sostenere un periodo di riposo per l’esperto centrocampista e capitano del Catania. Di Tacchio ha, poi, saltato anche la nefasta trasferta di Potenza contro il Sorrento e non sarà disponibile nemmeno in vista del confronto casalingo con l’Audace Cerignola.

Lo staff medico etneo sta facendo svolgere al giocatore un programma di lavoro specifico e mirato, senza correre rischi. Mister Domenico Toscano, a proposito dei tempi di recupero di Di Tacchio, in sala stampa ha confermato la sua indisponibilità per l’incontro di martedì sera manifestando la speranza di un inserimento nella lista dei convocati in occasione del successivo impegno fissato per sabato 14 febbraio contro il Siracusa. Più probabile, comunque, che possa tornare in campo per il confronto di mercoledì 18 col Trapani al “Massimino”.

