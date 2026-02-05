DIFESA: due volti nuovi e l’arduo compito di sostituire il leader Di Gennaro

Due volti nuovi e un arduo compito, sostituire degnamente il leader difensivo Matteo Di Gennaro. Al termine della finestra invernale di calciomercato la retroguardia del Catania è stata ridefinita con gli innesti di Mirko Miceli e Riccardo Cargnelutti. Il club etneo, che già alla riapertura della giostra delle trattative si presentava con l’obiettivo di integrare almeno un nuovo elemento nel reparto arretrato, è dovuto ulteriormente correre ai ripari a mercato aperto stante il grave infortunio rimediato dall’esperto calciatore marchigiano nel corso della sfida casalinga con la Cavese del 12 gennaio scorso.

Un brutto colpo rimediato durante uno scontro di gioco che ha permesso tuttavia di concludere la gara andando addirittura a realizzare il gol che ha consentito di sbloccare il risultato. I successivi esami strumentali hanno però rilevato l’entità del danno fisico, costringendo il giocatore a sottoporsi ad intervento chirurgico e facendo calare il sipario su una stagione fino a quel momento impeccabile a titolo personale.

L’infortunio del brillante regista delle operazioni difensive rossazzurre ha avuto un impatto importante sia sull’umore dello spogliatoio che sugli equilibri tattici della squadra, minuziosamente definiti attorno ad una robusta fase di non possesso e ricostruzione del gioco affidata al difensore dal maggior tasso tecnico. La mancanza di una pedina fondamentale inevitabilmente ha avuto un effetto di alterazione del sistema costruito da mister Toscano durante la sua gestione.

Miceli e Cargnelutti sono due elementi rodati in questa categoria, abituati a calcare i campi caldi del Girone C assicurando fisicità, abilità nel gioco aereo e consapevolezza difensiva. Tuttavia i due devono affinare l’intesa in campo, senza dimenticare che Toscano può contare sugli emergenti Allegretto e Pieraccini e su una pedina importante dello scacchiere come Ierardi ormai rientrato tra i ranghi dopo l’infortunio. Le riflessioni sono aperte. Il tecnico etneo, chiamato ad invertire la rotta dopo il passo falso con il Sorrento, deve ridisegnare il suo reparto migliore in vista della fitta agenda di appuntamenti che attende la squadra nelle prossime settimane con tante partite che tracceranno il cammino da qui a fine campionato.

