DINI a Telecolor: “C’è rammarico, pensiamo a noi stessi e non guardiamo la classifica”

Il portiere rossazzurro Andrea Dini ai microfoni di Telecolor ha commentato il pareggio del Catania in casa contro l’Audace Cerignola “C’è rammarico perché non abbiamo vinto in casa. Abbiamo creato le occasioni per vincere ma purtroppo il risultato non è arrivato. Dobbiamo pensare a noi stessi e non guardare la classifica. Io penso che la squadra abbia attaccato, però non sono arrivati i gol. Sono convinto che bisogna essere positivi, bisogna andare avanti a testa alta. In settimana abbiamo parlato e analizzato la sconfitta contro il Sorrento. Possiamo ancora migliorare, stiamo martellando: vedo i ragazzi tutti i giorni, io credo che possiamo raggiungere l’obiettivo. Certe dinamiche danno fastidio, parlando degli episodi che succedono in campo. Noi facciamo degli errori, ma anche altri in campo sbagliano tanto… Siamo passati sopra a tanti episodi nell’arco della stagione. Noi facciamo tutto il possibile. Ci sono momenti della stagione in cui tutto gira facile e altri dove nonostante il massimo sforzo le cose non vanno per il verso giusto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***