lunedì, 9 Febbraio 2026
HomeCalcio CataniaFAI LA FORMAZIONE: Catania-Audace Cerignola, sostituisciti a Toscano
Calcio CataniaCuriositàPrimo PianoSondaggi

FAI LA FORMAZIONE: Catania-Audace Cerignola, sostituisciti a Toscano

Redazione
By Redazione
0
36
foto Catania FC

Quale formazione opporre all’Audace Cerignola, avversario del Catania per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.

In vista del match Catania-Audace Cerignola, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Angelo Massimino” – fischio d’inizio dell’incontro martedì alle ore 20:30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: Toscano inserisce 23 calciatori nella lista dei convocati
Articolo successivo
DI TACCHIO: vicino il rientro del capitano rossazzurro
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CURVA SUD CATANIA: Ciccio Famoso, coreografia rinviata per lutto

Redazione - 0
Gli ultras della Curva Sud Catania, nello specifico il gruppo organizzato Falange D'Assalto, fanno sapere che è rinviata la coreografia prevista originariamente nel settore...

VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: scatta la fase decisiva della stagione. Le ipotesi di formazione

DI TACCHIO: vicino il rientro del capitano rossazzurro

QUI CATANIA: Toscano inserisce 23 calciatori nella lista dei convocati

PONSI: Toscano preannuncia che ci sarà spazio anche per lui martedì

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency