lunedì, 2 Febbraio 2026
FEBBRAIO ROSSAZZURRO: ora quattro gare da vincere per il rilancio

Livio Giannotta
foto Catania FC

La sconfitta di Potenza contro il Sorrento archivia il primo mese rossazzurro del nuovo anno solare. Bilancio di gennaio con 10 punti raccolti in 5 partite frutto di 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta condite da 8 gol fatti e 5 subiti. Sabato si torna in campo per sfidare il Trapani al “Massimino”, inaugurando il mese di febbraio. Missione riscatto immediato nello stadio di casa, dove il Catania dimostra di trovarsi perfettamente a proprio agio. Lo dice il ruolino di marcia rossazzurro, che parla di ben 24 punti conquistati tra le mura amiche vincendo tutte le partite ad eccezione dello 0-0 con il Sorrento, che si conferma avversario tosto per gli etnei.

Il Catania avrà pochi giorni a disposizione per ricaricare le pile ma giocherà ancora una volta in casa al cospetto dell’Audace Cerignola (martedì 10 febbraio). Doppio turno interno da sfruttare nel migliore dei modi, prima di archiviare una settimana intensa a Siracusa, dove sabato 14 febbraio si attende con trepidazione l’arrivo del Catania, essendo un derby particolarmente sentito nell’ambiente aretuseo. Il 22 febbraio, invece, in programma Catania-Giugliano. 12 punti in palio e tre incontri su quattro i rossazzurri li giocheranno al “Massimino”. Serve un rilancio deciso in campionato per poi affrontare un mese di marzo che si preannuncia ancora più duro, arrivando nelle migliori condizioni possibili agli scontri diretti con Salernitana e Benevento.

