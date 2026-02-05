giovedì, 5 Febbraio 2026
FVS | Il pensiero di Pastore: “Va regolamentato meglio”

Redazione
By Redazione
foto Catania FC

Non solo calciomercato e campionato. Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore, intervistato da TuttoMercatoWeb.com si è anche soffermato sulla introduzione del Football Video Support, strumento che tante volte ha fatto discutere. Questo il suo pensiero a riguardo: “È il primo anno e le difficoltà erano prevedibili. Può aiutare gli arbitri a sbagliare di meno, ma va regolamentato meglio. Non va bene spezzettare le partite con recuperi di 13-15 minuti: si perde ritmo e non è bello per il calcio. Sono fiducioso che si possa migliorare”. Parole che si aggiungono a quelle pronunciate dallo stesso Pastore poco tempo fa a tuttosalernitana.com: “Ci sono capitati episodi particolari, una volta l’arbitro non ha attuato il regolamento che ci avevano spiegato, annullandoci un gol. Devono abituarsi, dobbiamo aiutarli anche noi per ridurre gli errori”.

