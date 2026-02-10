martedì, 10 Febbraio 2026
GIOVANILI CATANIA: Primavera, Moie e Donato subito protagonisti

foto Catania FC

Esordio contro il Foggia ed è subito gloria per Domenico Pio Donato. L’attaccante siciliano classe 2008 che ha firmato col Catania un contratto di durata biennale è entrato nel tabellino dei marcatori, contribuendo a “sbarazzarsi” del Foggia sconfitto per 7-0 in Puglia. Mister Biagianti lo ha messo in campo nei minuti iniziali del secondo tempo e lui ha risposto presente siglando il gol del momentaneo poker. Ha preso il posto di un’altra punta, l’ex Trapani Kevin Moie. Anche lui classe 2008, veste la maglia del Catania da qualche settimana ed è stato prelevato proprio dalla società granata. Vede piuttosto bene la porta, avendo messo a segno già 5 gol in rossazzurro. Il percorso di Moie e Donato alle pendici dell’Etna è iniziato nel modo giusto, entrambi i profili sono da seguire con particolare interesse in proiezione futura.

