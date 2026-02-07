GIOVANILI CATANIA: Primavera, rossazzurri a valanga contro il Foggia. Bene anche i ragazzi di Sturaro

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Decima vittoria stagionale e quindicesimo risultato utile consecutivo per il Catania Under 19: 7-0 a spese del Foggia, oggi, in Puglia. La terza vittoria di fila dei ragazzi allenati da Marco Biagianti reca le firme di Nicola Viola e Domenico Pio Donato (all’esordio), entrambi autori di doppietta, Kevin Moie, Salvatore Doni e Antonino Parco su rigore. Debutto in Primavera 3 per il difensore Girlando e per l’attaccante Egitto, aggregati dall’under 17. Dopo la sosta, i giovani rossazzurri torneranno in campo sabato 21 febbraio: a Nesima, sfida all’Arezzo. Nel programma odierno della diciannovesima giornata del girone A del campionato Allievi Elite Under 17, oggi, Catania-CUS Palermo: i giovani diretti da Stefano Sturaro si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Mascara, Timpanaro e Rafaraci.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, sedicesima giornata

Sabato 7 febbraio 2026 – “Lucky Park”, Foggia

Foggia-Catania 0-7

Reti: pt 38° Viola; st 1° Moie, 6° Viola, 11° Donato, 17° Doni, 30° Donato, 33° Parco su rigore.

Foggia: 1 Lioce; 2 Mennea (21°st 19 Delli Santi), 3 Mennuni, 4 Buccirosso (21°st 21 Pastore), 5 Schiano, 6 Mormile, 7 D’Aprile, 8 De Filippis (K), 9 Garofalo (14°st 16 Paolino), 10 Rollo (VK) (6°st 17 Lucente), 11 Delle Noci (21°st 15 Rignanese). A disposizione: 12 Gravina, 13 Perdonò, 14 Vecchini, 18 Fiscarelli, 20 Mazzilli. Allenatore: Farano.

Catania: 1 Coco (14°st 12 Maugeri); 2 Sechi (6°st 19 Di Mauro), 3 Caporarello, 4 Doni (VK) (21°st 15 Girlando), 5 Parisi, 6 Ortoli, 7 Giardina, 8 Parco (K), 9 Viola (21°st 21 Egitto), 10 Alessi, 11 Moie (6°st 17 Donato). A disposizione: 13 Di Giacomo, 14 Marchese, 16 Costanzo, 18 Coriolano, 20 Gueye, 23 Catania. Allenatore: Biagianti.

Tempi di recupero: pt 1’; st 0’.

Ammoniti: Pastore (F); Alessi (C).

Arbitro: Antonio Galasso (Barletta).

Assistenti: Pierluigi Mazzarelli (Barletta) e Tommaso Elia Morelli (Barletta).

