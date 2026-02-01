GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del fine settimana

In campo, nel fine settimana, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:
Under 17 Serie C – Girone D, sedicesima giornata
Siracusa-Catania: sospesa sull’1-1, alla fine del primo tempo, per impraticabilità di campo. Per i rossazzurri allenati da Francesco Russo. rete di Bonina;
Under 15 Serie C – Girone D, sedicesima giornata
Siracusa-Catania 2-3: Sicurella, Cristaldi e Crapula firmano la vittoria della squadra guidata da Umberto Fabiano;
Allievi Elite Under 17 – Girone A, diciottesima giornata
Fortitudo Bagheria-Catania 0-1: i giovani diretti da Stefano Sturaro s’impongono grazie alla rete di Runza;
Under 15 Regionali – Girone D, diciottesima giornata
Stella Nascente-Catania 3-1: per i ragazzi di Guglielmo Gravino, a segno Cuntrò.
