GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 100 euro al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha inflitto un’ammenda di 100 euro al Catania con riferimento alla partita disputata a Potenza contro il Sorrento. Queste le motivazioni: “Per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per venti volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

