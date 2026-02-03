martedì, 3 Febbraio 2026
HomeCatania NewsGIUDICE SPORTIVO: ammenda di 100 euro al Catania
Catania NewsLega ProPrimo Piano

GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 100 euro al Catania

Redazione
By Redazione
0
6
Giudice

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha inflitto un’ammenda di 100 euro al Catania con riferimento alla partita disputata a Potenza contro il Sorrento. Queste le motivazioni: “Per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per venti volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: pienamente occupata la lista dei 23 “calciatori professionisti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: pienamente occupata la lista dei 23 “calciatori professionisti”

Redazione - 0
Possibile inserire nella "lista professionisti" non più di 23 calciatori con status di professionista (art. 28 NOIF) o apprendista professionista (art. 33 bis NOIF)....

MERCATO: da Di Tacchio ad Allegretto, ultimi mesi di contratto

MERCATO: destino segnato anche per Bocic

SERIE C – Pierozzi (Benevento): “Lotta serratissima per la vetta, vincere così dà tanta carica”

MERCATO: Martic, rifiutate anche alcune proposte dalla C

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency