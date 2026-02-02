Il Catania ricorda Filippo Raciti

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Vincenzo Grella, Vice Presidente e Amministratore Delegato del Catania Football Club, ha partecipato oggi alla breve cerimonia in memoria del Commissario Filippo Raciti, presso la scultura commemorativa a lui dedicata e posta nell’area antistante l’accesso alla tribuna coperta dello stadio “Angelo Massimino”. Nel diciannovesimo anniversario della tragica scomparsa del valoroso difensore della legalità, rivolgiamo un affettuoso pensiero alla sua famiglia. Catania Football Club condanna e condannerà sempre ogni forma di violenza.

