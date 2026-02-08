L’EDITORIALE | Il tempo delle risposte: punti pesanti, vertice in gioco e un momento chiave della stagione

Il silenzio del campo, in certi momenti della stagione, può fare più rumore di una sconfitta. Il rinvio della gara contro il Trapani costringe il Catania a un fine settimana di attesa forzata proprio mentre il girone C di Serie C continua a correre. E corre forte. Venerdì sera il Benevento, con l’ennesima vittoria arrivata nei minuti finali contro il Picerno, ha lanciato un messaggio chiaro al campionato e ai rossazzurri: per restare lassù non sono ammessi rallentamenti.

È un momento delicatissimo della stagione del Catania. Forse uno dei più delicati dall’inizio del nuovo corso. La classifica è corta, il margine di errore minimo, e ogni turno che passa senza punti può diventare un’occasione persa. Il successo del Benevento pesa, perché consolida la continuità di una diretta concorrente e obbliga il Catania a rispondere con i fatti, non con le attese.

Martedì sera, al Massimino, contro l’Audace Cerignola, non sarà una partita come le altre. Servono punti pesanti, subito. Servono prestazioni all’altezza di un obiettivo dichiarato e di una piazza che pretende segnali concreti. Il tempo delle gestione e delle mezze misure è finito: il Catania deve riprendere la marcia per restare agganciato al vertice e non trasformare la rincorsa in un inseguimento affannoso.

In questo contesto si inserisce anche il rientro a Catania di Ross Pelligra e la riapertura del capitolo Torre del Grifo. Un passaggio che va oltre l’aspetto logistico o simbolico e che apre le porte a un altro momento cruciale della storia del nuovo corso rossazzurro. Torre del Grifo rappresenta identità, struttura, futuro. Il ritorno del presidente in città, in una fase così sensibile della stagione, è un segnale che intreccia campo e progettualità, presente e prospettive.

Ora, però, la priorità resta il rettangolo verde. Il Catania è chiamato a dimostrare di avere la solidità mentale e tecnica per reggere la pressione, rispondere alle vittorie altrui e trasformare il Massimino in un alleato decisivo. Martedì è già un bivio. Non definitivo, ma pesante. Perché nei momenti delicatissimi, quelli veri, non basta esserci: bisogna vincere.

