L’EDITORIALE | Passo indietro netto. Serve una risposta forte, immediata

Al “Massimino” è andata in scena una disfatta. Lo 0-0 contro l’Audace Cerignola ha il sapore amaro di una sconfitta, perché arriva in un momento delicato della stagione e certifica un passo indietro netto, nei risultati e nella qualità della prestazione.

Il Catania è apparso lento, prevedibile, facilmente leggibile. Il Cerignola non ha dovuto inventare nulla di straordinario per contenere i rossazzurri: è bastato chiudere le corsie, schermare le linee di passaggio più scontate e attendere. Quando una squadra viene decifrata con questa semplicità, il problema non è episodico, è strutturale ed è naturale che le principali responsabilità ricadano sulla guida tecnica e quindi su Domenico Toscano.

Preoccupa l’incapacità di cambiare atteggiamento a gara in corso. Nessuna variazione tattica significativa, nessun cambio di ritmo capace di spostare l’inerzia. Le sostituzioni hanno inciso poco sul piano strategico. Si è continuato a giocare nello stesso modo, con gli stessi sviluppi, finendo per sbattere contro un muro preparato.

Nel frattempo il Benevento allunga. Il divario cresce e la corsa al primato si complica. A questo punto saranno gli scontri diretti a decidere, ma arrivarci con terreno perso significa caricarsi di pressione e ridurre al minimo il margine di errore. Non è una situazione da sottovalutare.

Gli infortuni pesano, ma non possono diventare un alibi permanente. Il mercato ha portato rinforzi per colmare le assenze, la società ha investito con decisione sulla rosa voluta da Toscano. Le risorse ci sono. Così non va. Perché il rischio è concreto: disperdere quanto di buono è stato costruito, smarrire credibilità e fiducia proprio nel momento in cui servirebbe solidità. Il pubblico lo ha capito e ha fatto sentire il proprio malumore. Adesso serve una risposta forte, immediata, sul campo. Non nelle parole.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***