L’EDITORIALE | Schiaffo morale e tecnico, serve un’analisi profonda

Così non va. E sarebbe inutile girarci attorno o rifugiarsi dietro al solito alibi dell’episodio. Quella vista a Potenza è stata una prova da dimenticare per il Catania, una prestazione assolutamente non all’altezza di una squadra che ambisce al primato e che, per organico e aspettative, dovrebbe imporre il proprio peso specifico anche lontano dal Massimino.

La partita contro il Sorrento è stata semplicemente buttata via. Il vantaggio iniziale aveva illuso, forse troppo, una squadra che subito dopo si è spenta, come se quel gol fosse bastato a indirizzare la gara. Da lì in avanti il Catania si è sfilacciato, ha perso compattezza e convinzione, mostrando un approccio che sa di sufficienza nei confronti di un avversario tecnicamente inferiore ma tremendamente più affamato. Il Sorrento, invece, ha fatto esattamente ciò che ci si aspetta da una squadra organizzata e consapevole dei propri mezzi: intensità, attenzione, spirito di sacrificio. Ha venduto cara la pelle e ha portato a casa una vittoria meritata.

Lo schiaffo è doppio, morale e tecnico, e non può passare inosservato. Perché oltre ai limiti mostrati in campo, pesano anche le scelte di Mimmo Toscano, apparse cervellotiche e poco funzionali, soprattutto nel reparto difensivo. In altre occasioni l’allenatore era stato il valore aggiunto, il fattore capace di incidere con letture puntuali e cambi determinanti. Questa volta, invece, Toscano è sembrato parte del problema, responsabile di un approccio molle e di interpretazioni tecnico-tattiche che non hanno aiutato la squadra a reagire nel momento di difficoltà.

Una battuta d’arresto, presa singolarmente, può anche starci nell’arco di una stagione lunga. Ciò che stona è il contesto: l’avversario, il modo in cui è maturata la sconfitta e i numeri che raccontano di un Catania troppo fragile in trasferta rispetto alle ambizioni dichiarate. Non è una questione di classifica, ma di identità.

Ora servono valutazioni immediate e un’analisi profonda, da parte dello staff e del gruppo. Perché partite come questa non sono semplici incidenti di percorso: sono campanelli d’allarme. E ignorarli sarebbe l’errore più grave.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***