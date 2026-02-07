MAIURI (all. Cerignola): “A Catania gara che può dire tanto per il nostro futuro”

Audace Cerignola motivato a mille in vista della trasferta di Catania. Parla così l’allenatore degli ofantini Vincenzo Maiuri in sala stampa, dopo la vittoria di misura ottenuta tra le mura amiche contro la Salernitana:

“Abbiamo dato continuità ad una striscia di risultati positivi, certificando una crescita in termini di maturità di questa squadra. Abbiamo battuto un avversario molto, molto forte e ben allenato come la Salernitana in una partita davvero difficile. Si registra una crescita importante e bisogna continuare su questa strada. Noi andremo a Catania martedì con uno spirito umile, operaio, sapendo che solo con questo atteggiamento possiamo fare bene. Senza questo spirito noi andiamo sotto, bisogna essere molto competitivi dal punto di vista identitario, quella identità che noi abbiamo acquisito nel momento di grande difficoltà, quando ci siamo uniti cercando di dare un timbro, un marchio alle cose che facevamo”.

“Nel calcio il vento è veloce, spazza via quello che hai fatto nell’immediato e ti pone sempre al cospetto di quello che tu devi fare dopo. Il clcio è demoniaco, ne ho viste di ogni. Non dobbiamo cullarci ma capire che se vogliamo fare cose importanti dobbiamo mettere da parte l’appagamento, vivere di gratificazione – come in ogni lavoro – e cercare di andare ad implementaere ulteriormente i risultati nelle partite che verranno. Io ho già la testa rivolta al Catania. Siamo un grande gruppo, unito, dove vige una grande appartenenza. Questa è la nostra forza, le qualità non mancano e ci siamo cementati nelle difficoltà con giocatori molto forti nella testa e nell’anima. La stagione è ancora molto lunga, mettiamo da parte questa vittoria e proiettiamoci subito verso la gara di Catania che può dire tanto anche per il nostro futuro”.

