sabato, 7 Febbraio 2026
HomeIntervisteMAIURI (all. Cerignola): "A Catania gara che può dire tanto per il...
IntervisteLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

MAIURI (all. Cerignola): “A Catania gara che può dire tanto per il nostro futuro”

Redazione
By Redazione
0
0

Audace Cerignola motivato a mille in vista della trasferta di Catania. Parla così l’allenatore degli ofantini Vincenzo Maiuri in sala stampa, dopo la vittoria di misura ottenuta tra le mura amiche contro la Salernitana:

“Abbiamo dato continuità ad una striscia di risultati positivi, certificando una crescita in termini di maturità di questa squadra. Abbiamo battuto un avversario molto, molto forte e ben allenato come la Salernitana in una partita davvero difficile. Si registra una crescita importante e bisogna continuare su questa strada. Noi andremo a Catania martedì con uno spirito umile, operaio, sapendo che solo con questo atteggiamento possiamo fare bene. Senza questo spirito noi andiamo sotto, bisogna essere molto competitivi dal punto di vista identitario, quella identità che noi abbiamo acquisito nel momento di grande difficoltà, quando ci siamo uniti cercando di dare un timbro, un marchio alle cose che facevamo”.

“Nel calcio il vento è veloce, spazza via quello che hai fatto nell’immediato e ti pone sempre al cospetto di quello che tu devi fare dopo. Il clcio è demoniaco, ne ho viste di ogni. Non dobbiamo cullarci ma capire che se vogliamo fare cose importanti dobbiamo mettere da parte l’appagamento, vivere di gratificazione – come in ogni lavoro – e cercare di andare ad implementaere ulteriormente i risultati nelle partite che verranno. Io ho già la testa rivolta al Catania. Siamo un grande gruppo, unito, dove vige una grande appartenenza. Questa è la nostra forza, le qualità non mancano e ci siamo cementati nelle difficoltà con giocatori molto forti nella testa e nell’anima. La stagione è ancora molto lunga, mettiamo da parte questa vittoria e proiettiamoci subito verso la gara di Catania che può dire tanto anche per il nostro futuro”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
BREVE: “Quando il Catania perde i riferimenti non riesce a marcare di reparto”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

BREVE: “Quando il Catania perde i riferimenti non riesce a marcare di reparto”

Redazione - 0
Alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo la brutta sconfitta riportata a Potenza...

ACCADDE OGGI: 7 febbraio 2017, vince il Catania onorando Ciccio Famoso

CARGNELUTTI: esordio da dimenticare, martedì occasione per il riscatto

MERCATO: Pieraccini e D’Ausilio, futuro da discutere

VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: alla scoperta degli ofantini, in crescita sul piano dei risultati

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency