lunedì, 2 Febbraio 2026
MERCATO: Catania sulle tracce del difensore classe 2005 Domanico

Redazione
Redazione
0
648

Difensore di proprietà del Monza, cresciuto anche nelle giovanili della Juventus, Saverio Domanico piace al Catania. La società rossazzurra ha messo il mirino sul calciatore classe 2005 che ha compiuto 21 anni di recente. Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Vicenza. La scorsa stagione ha messo a segno 12 reti con la maglia della Primavera del Monza totalizzando 36 presenze.

===>>> MERCATO: Sfumata la cessione di Martic, chiusura di mercato senza acuti

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

