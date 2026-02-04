MERCATO: come si è orientato il Catania. Obiettivi raggiunti, tante proposte ricevute e occasioni frenate dalla lista

L’obiettivo era quello di non smantellare una rosa che, fino alla scorsa settimana, occupava la vetta della classifica in condivisione con il Benevento e che, oggi, si trova al secondo posto, a pochi punti di distacco dai sanniti. I valori espressi dal Catania in questo campionato hanno spinto la società rossazzurra a non stravolgere nulla. Occorreva primariamente colmare il vuoto lasciato dagli infortunati di lungo corso con giocatori ritenuti tra i migliori per la categoria, compatibilmente con le caratteristiche espressamente ricercate dallo staff tecnico.

In tal senso sono arrivati Giovanni Bruzzaniti (Pineto), Giovanni Di Noia (Trapani) e Mirko Miceli (Monopoli), aggiungendo Fabio Ponsi (per avere un’opzione aggiuntiva sulle corsie laterali) e Riccardo Cargnelutti (Crotone), quest’ultimo pensato per rimpiazzare Manuel Martic (fuori lista). Si erano presentate altre occasioni, ma la direzione sportiva del Catania ha tenuto conto anche delle esigenze di lista, potendo disporre di non di più di 23 “calciatori professionisti”.

Con la lista piena diventava impossibile optare per l’inserimento di altri profili, a meno che non uscisse qualche altro elemento. Ragionamenti sono stati fatti soprattutto per Lorenzo Meazzi (Pescara) e Theophilus Aondofa Awua (Cavese). In particolare sul secondo, con il quale c’era un accordo di massima venendo però a mancare l’intesa economica con la società campana che ha chiesto una cifra ritenuta elevata. Nelle ultime ore di mercato c’è stata qualche chiacchierata con l’Avellino per il giovane Domenico Pio Donato (approdato in rossazzurro come rinforzo per la Primavera di Biagianti) e l’attaccante Raffaele Russo, ma nessuna trattativa avviata con quest’ultimo che è rimasto in Irpinia.

Le settimane precedenti il Catania è stato vicino al mediano Emmanuel Gyabuaa, incassando il sì del calciatore ma il no dell’Atalanta che aveva proposto condizioni economiche non ritenute congrue dagli etnei e soddisfatte, invece, dalla Salernitana. Si era parlato a lungo di un eventuale ingaggio di Giuseppe Leone (Juve Stabia) e Lorenzo Crisetig (Padova), nomi sicuramente top ma sul primo i gialloblu sono sempre stati perentori nel ritenerlo incedibile ed il secondo ha preferito non muoversi dai patavini malgrado il contratto in scadenza. Chissà che non se ne possa parlare in maniera concreta a giugno.

Negli istanti conclusivi del mercato si era sparsa, inoltre, la voce di un presunto interessamento del Catania per Ahmed Benali, esperto centrocampista svincolatosi dalla Virtus Entella ma sono arrivate secche smentite ed il giocatore si è accordato subito dopo la risoluzione con gli arabi dell’Al-Ittihad Tripoli. Per la società rossazzurra è stato il mercato delle priorità, sostituendo gli infortunati ed inserendo pochi calciatori all’interno di un meccanismo collaudato. Con l’aggiunta di qualche profilo interessante per il settore giovanile (vedi il citato Donato e la punta ex Trapani Kevin Moie, ndr). Adesso che il calciomercato ha chiuso i battenti, a parlare sarà esclusivamente il rettangolo verde.

