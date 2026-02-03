martedì, 3 Febbraio 2026
MERCATO: da Di Tacchio ad Allegretto, ultimi mesi di contratto

foto Catania FC

Altri quattro mesi di contratto. Poi, se non si troverà alcun accordo con il Catania per il rinnovo, saranno liberi di accasarsi altrove essendo vincolati al club rossazzurro fino al 30 giugno 2026. Attualmente vanno a scadenza il vice portiere Klavs Bethers (per lui ancora zero presenze in questa stagione), l’ex Ternana Alessandro Celli, il centrocampista e capitano Francesco Di Tacchio, l’ex difensore del Picerno Andrea Allegretto, l’austriaco Manuel Martic ed il mediano Francesco De Rose. In scadenza, con la possibilità di riscattare a fine stagione i cartellini, il difensore Simone Pieraccini (Cesena) ed il centrocampista Michele D’Ausilio (Avellino), mentre la punta Francesco Forte è in prestito “secco” dall’Ascoli e non rinnoverà sicuramente con i marchigiani.

