martedì, 3 Febbraio 2026
MERCATO: destino segnato anche per Bocic

foto Catania FC

Tra pochi mesi scadranno i contratti che li legano ancora al Catania e, pertanto, la società rossazzurra perderà la proprietà del loro cartellino. Parliamo di Milos Bocic, Francesco De Rose e Manuel Martic. Sugli ultimi due ci eravamo già espressi, sottolineando che l’esperto centrocampista – fuori lista – ha scelto di non lasciare il club per poi svincolarsi in estate. Martic, invece, ha rifiutato varie destinazioni tra Serie C e D e – a meno che non si trasferisca all’estero – resterà anche lui a libro paga fino al termine della stagione. Bocic, infine, era in uscita dall’AZ Picerno ma non avendo trovato una soluzione alternativa entro la chiusura della sessione invernale del calciomercato proseguirà la militanza nella squadra lucana fino alla scadenza del prestito. Il 30 giugno sarà anche l’ultimo giorno di contratto con il Catania per Bocic che, fin qui, con la maglia del Picerno ha totalizzato 13 presenze condite da 1 gol e 2 assist. Nessuna possibilità di far parte del progetto Catania.

