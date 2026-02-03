MERCATO: Donato rinforzo per la Primavera del Catania

Il Catania ha formalizzato l’ingaggio dell’attaccante classe 2008 Domenico Pio Donato, contratto biennale. L’operazione si è conclusa nelle ultime ore di calciomercato ed è stata concordata con l’Avellino, club proprietario del cartellino. La società irpina lo aveva prelevato in estate dopo l’esperienza vissuta nell’Under 17 dell’Hellas Verona. Due anni addietro ha militato negli Allievi Elite Under 17 del Siracusa. A giugno 2024 il ragazzo ha trascinato alla vittoria la Rappresentativa Siciliana durante la terza edizione del Trofeo “Benedetto Piras” disputato in Sardegna e, poco più di un anno fa, ha ottenuto alcune convocazioni in Rappresentativa Nazionale LDN. Siciliano di Noto, Donato rinforzerà la Primavera di Marco Biagianti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***