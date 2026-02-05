MERCATO: Forte, l’Ascoli lo perde a costo zero dopo il grosso investimento di tre anni fa

In estate l’operazione legata al trasferimento di Francesco Forte dall’Ascoli al Catania si è concretizzata con la formula del prestito, pur mantenendo il giocatore il vincolo contrattuale con la società bianconera fino al 30 giugno 2026. Come riportato a più riprese in questi mesi, non esistono possibilità che l’attaccante prolunghi l’accordo con l’Ascoli. Anzi il direttore sportivo Ivano Pastore ha ammesso che c’è una trattativa in corso per la firma di un nuovo contratto con il Catania. Sensazioni positive affinchè le parti mettano nero su bianco, in presenza della reciproca volontà di proseguire il matrimonio.

Non sarà entusiasta della negoziazione l’Ascoli, nella misura in cui il club marchigiano ha investito tre anni fa, acquisendone il cartellino dal Benevento, una cifra pari a circa 1.5 milioni di euro. Allora l’attaccante militava in Serie B e veniva da una serie di stagioni molto importanti in cadetteria, totalizzando anche 12 presenze in A condite da un gol. Forte, però, ad Ascoli non è riuscito a dare il meglio di sè per vari motivi. La scorsa stagione ha anche fatto i conti con un lungo periodo di stop causa squalifica e problemi fisici. Adesso per l’Ascoli si avvicina il momento di perdere la punta a costo zero ed il Catania pronto ad assicurarsi la piena titolarità del cartellino.

