MERCATO: Forte, possibile nuovo accordo fino al 2027

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, per Francesco Forte potrebbe arrivare un nuovo accordo col Catania fino al 30 giugno 2027. Circa un anno e mezzo di contratto, quindi, per l’attaccante romano classe 1993 che la società rossazzurra ha prelevato in prestito dall’Ascoli la scorsa estate. Forte ha realizzato nella stagione regolare un assist e 8 gol, punta ad arrivare al più presto in doppia cifra. Sensazioni positive, intesa vicina al perfezionamento.

