MERCATO: Forte verso il rinnovo col Catania, la conferma di Pastore

L’attaccante del Catania Francesco Forte, in prestito dall’Ascoli ma in scadenza a giugno 2026 e che non rinnoverà l’accordo con i marchigiani, sta trattando con la società rossazzurra la prosecuzione del rapporto professionale. La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo Ivano Pastore, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Siamo molto vicini al rinnovo di Francesco Forte. Si è ambientato benissimo, sta rispondendo alle attese ed è un professionista serio. Stiamo valutando di prolungare il contratto anche prima delle condizioni previste: siamo molto vicini”.

