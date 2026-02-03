MERCATO: Siracusa, confermato il prestito dal Catania di Frisenna

Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Siracusa Antonello Laneri aveva annunciato che Giulio Frisenna non avrebbe proseguito l’avventura con la squadra aretusea. C’è stato, però, un dietrofront. “Nelle ore antecedenti alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, per motivazioni strettamente personali e che nulla hanno a che vedere con la società e la squadra, avevo espresso la volontà di interrompere la mia esperienza a Siracusa. Essendosi fortunatamente risolta ogni problematica di natura personale, dopo un confronto con il presidente ho riflettuto e valutato che in questo momento nulla è più importante dell’obiettivo che dobbiamo raggiungere: mi scuso pertanto per il periodo di assenza e mi rimetto pienamente a disposizione della società, dell’allenatore, dei compagni e dei tifosi per combattere tutti insieme e conquistare la salvezza”, le parole di Frisenna. Il giocatore classe 2002 è stato reintegrato in rosa con effetto immediato e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali. Rientrerà a Catania al termine della stagione per fine prestito.

