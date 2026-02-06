MERCATO GIOVANILE: Catania, si intensifica il rapporto con la GV Talents Agent

“Siamo felici per questo importante nuovo inizio”. Parla così via social Gianluca Virzì, agente agente sportivo FIFA e titolare della GV Talents Agent, a commento del passaggio in rossazzurro della giovanissima punta Domenico Pio Donato, che ha firmato un contratto di durata biennale. 17 anni compiuti a giugno, il ragazzo nativo di Noto torna in Sicilia dopo essere cresciuto nelle giovanili del Siracusa. Ha proseguito il percorso di crescita siglando una decina di gol tra le fila dell’Under 17 dell’Hellas Verona prima di mettersi in mostra con la Primavera dell’Avellino.

Il Catania ha così portato a termine una nuova operazione con la GVTalentsAgent dopo avere definito in estate il passaggio in rossazzurro dell’attaccante classe 2005 Simone Leonardi – via Sampdoria -, del difensore classe 2009 Giuseppe Girlando, cresciuto nella Team Sport Catania prima del passaggio alla Primavera dell’Ascoli, e del laterale destro classe 2007 Carmelo Marchese, cresciuto nella Katane Soccer che ha successivamente militato nelle giovanili della Sampdoria fino ad indossare la fascia da capitano nella formazione Under 18 blucerchiata prima di militare nel Frosinone Primavera. Tutti profili giovani con potenzialità interessanti per un Catania che guarda anche al futuro.

